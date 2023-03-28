Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, insanların ve medyanın kendisi üzerindeki algısı hakkında konuştu ve "kötü adam" olmakta sorun yaşamayacağını söyledi.



The Athletic'ten Shams Charania ile özel bir röportajda 76ers yıldızı, insanların kendisini nasıl algıladığıyla ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"İnsanlar bunu söylediğimde bana hep manyak gözüyle baktılar. Sevilmediğime cidden inanıyorum. Benim için sorun yok. Kötü adam da olurum. Pislik biri olmayı seviyorum zaten. Benim için sorun değil."



Embiid, insanların kendisini durdurulamaz bir güç olarak görmesini istediğini de sözlerine ekledi:



"Basketbolu bıraktığımda, insanların beni şöyle görmesini isterim -yani gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmak zor çünkü bir sürü şampiyonluk falan kazanmanız gerekiyor ve herkes o kadar şanslı olamıyor, çünkü sadece bir takım kazanabiliyor ve etrafınızda doğru parçalara sahip olmanız gerekiyor- dediğim gibi, emekli olduğumda benim için 'Hücumda ve savunmada kimse onu durduramıyordu, canavar gibiydi.' demelerini isterim."



Embiid, bu sezon 76ers formasıyla 33.3 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalıyor.





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