"Embiid'i, sakatlıklara rağmen oynamaya zorladılar" iddiası!

Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in "tüm ince eleyip sık dokumalar" sebebiyle sakatlıklarına rağmen oynadığına inandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'Embiid'i, sakatlıklara rağmen oynamaya zorladılar' iddiası!
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01 Şubat 2024 11:30
Son güncelleme 01 Şubat 2024 11:39
Philadelphia 76ers'ın, yıldız oyuncusu Joel Embiid'in "tüm ince eleyip sık dokumalar" sebebiyle sakatlıklarına rağmen oynadığına inandığı iddia edildi.

Embiid, süregelen diz sakatlıklarını atlatmaya çalıştığı süreçte geçtiğimiz Salı günü Golden State Warriors'a karşı oynamak için parkelere dönmüştü.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde en kötü senaryo gerçekleşmiş ve Golden State'ten Jonathan Kuminga, Embiid'in sol dizinin üzerine düşerek 29 yaşındaki oyuncunun sakatlanıp soyunma odasına götürülmesine sebep olmuştu.

The Athletic'ten Sam Amick, Philadelphia organizasyonundaki bazı kişilerin sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan ve Warriors karşısında ortalamanın altında performans gösteren Embiid'in bu sakatlıklara rağmen oynamaya devam etme sebebinin, tüm bu 'ince eleyip sık dokumalar' yüzünden olduğuna inandıklarını aktardı:

"Pazartesi gecesi Philadelphia'nın Portland'daki maçını kaçıran Embiid, tüm basketbol dünyası kafasını şişirdiği için Golden State'e karşı kendini oynamaya zorlayan bir oyuncu gibi görünüyordu. Sixers takımında kendisinin sırf bu ince eleyip sık dokumalar yüzünden oynadığına inananlar var."

Embiid bu sezon 34 maçta 35.3 sayı, 11.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarına sahip.

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