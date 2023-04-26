Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in dış yan bağ burkulması sebebiyle bir sonraki playoff serisinde sağ dizine korse takarak oynayabileceği bildirildi.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, Embiid'in Sixers'ın ikinci tur playoff serisinde geri dönmesi durumunda dizine korse takabileceğini bildirdi.



Sixers, ilk tur playoff serisinde Brooklyn Nets'e karşı 3-0 öne geçtikten sonra, Embiid dizinden sakatlandığı için 4. maçta kadro dışı kalmıştı.



Sakatlığın ciddiyeti belirsiz olsa da, Philadelphia'nın seride lider olduğu için temkinli bir yaklaşım izlediği düşünülmüştü.



Philly, dört maçta Nets'i eleyerek, Embiid'e ikinci tur başlamadan önce iyileşmesi için biraz daha zaman vermiş oldu.





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