Emanuel Emegha, Lille'i kendi başına yıktı!

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lille, Strasbourg'a konuk oldu.
Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Strasbourg, 2-0'lık skorla kazandı.
Strasbourg'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 62. dakikalarda Emanuel Emegha kaydetti.
Lille'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Lille, 20 puanda kaldı. Strasbourg, 22 puana yükseldi.
Milli ara sonrası Lille, Paris FC'yi ağırlayacak. Strasbourg, Lens deplasmanına gidecek.
