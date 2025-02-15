Eljif Elmas'ın golü, Torino'ya yetmedi

💎Eljif Elmas'tan şık çalım ve şık vuruş.pic.twitter.com/sPp2R9vavG



— Sporxtv (@sporxtv) February 14, 2025

Serie A'nın 25. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna evinde Paulo Vanoli'nin yönetimindeki Torino'yu 3-2 mağlup etti.Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta Bologna'ya galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Dan Ndoye, 70. dakikada penaltıdan yine Dan Ndoye ve 90. dakikada Cristiano Biraghi kendi ağlarına gönderdi.Torino'nun gollerini ise 37. dakikada Nikola Vlasic ve 65. dakikada Eljif Elmas kaydetti.Fenerbahçe'nin eski futbolcu Eljif Elmas, Torino formasıyla çıktığı ilk maçta 62'de oyuna girdi ve 3 dakika içinde ilk golünü attı.Bu sonuçla birlikte Bologna 41 puana ulaşırken, Torino 28 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Bologna deplasmanda Parma'ya konuk olurken, Torino evinde Milan'ı ağırlayacak.