Eljif Elmas, imza için İtalya'da!

Leipzig forması giyen Eljif Elmas, Torino'ya transferi için İtalya'ya gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Eljif Elmas, imza için İtalya'da!
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29 Ocak 2025 18:34
Torino, Leipzig'ten Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.

İTALYA'YA GİTTİ

Eljif Elmas, transferi için çarşamba günü İtalya'ya gitti. Makedon oyuncu, yaptığı açıklamada, "Torino taraftarlarına selamlar. Teknik direktör Paolo Vanoli ile henüz konuşmadım." dedi.

Öte yandan İtalyan basını, Torino ile Leipzig arasında Eljif Elmas için yapılan kiralık anlaşmadaki satın alma opsiyonunun 17 milyon euro olduğunu duyurdu.

Eljif Elmas'ın sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Leipzig'te bu sezon 6 maçta süre bulan Eljif Elmas, 1 asist yaptı.

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