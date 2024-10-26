UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3.hafta karşılaşmasını da kayıpsız atlatarak yoluna başarılı bir şekilde devam etti.



İsveç ekibi IF Elfsborg'u 4-3'le geçen sarı-kırmızılılar, 7 puana ulaştı ve puan tablosunda 5.sıraya oturdu. Okan Buruk ve öğrencileri, Kasım ayının ilk haftasında konuk edeceği Tottenham Hotspur'a odaklandı.



Mücadelede 90 dakika forma giyen stoper Sebastian Holmén, kaleci Isak Pettersson ve sağ bek Johan Larsson, karşılaşmayla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Üç futbolcu, Galatasaray'ın stadyum ve taraftar atmosferinden de bahsetti.



SEBASTIAN HOLMEN: "ROMA MAÇINDA KUSURSUZ BİR OYUN SERGİLEMİŞTİK ANCAK…"



''Öncelikle Roma maçında neredeyse kusursuz bir oyun sergilemiştik. O maçta gerçekten çok iyi savunma yaptık ve hücumda da çok etkiliydik. Galatasaray maçına çıkarken iyi bir sonuç elde etmek için yine seviyemizin en üstünde performans göstermemiz gerektiğini biliyorduk. Hepimiz buna inandık ve son düdüğe kadar mücadeleye devam ettik ama ne yazık ki bu sefer yeterli olmadı.''



"GALATASARAY BİZİ ÇOK SERT CEZALANDIRDI"



''Türkiye'deki birçok stadyumda atmosferin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum ama belki de en iyi ve en gürültülü atmosfer Galatasaray'ın stadyumunda. Böyle maçları oynamak gerçekten keyifli oluyor ve rakip taraftarlar size karşı olsa bile bu durum maçlarda size ekstra itici bir güç sağlıyor. Performansımız özellikle ikinci yarıda oldukça iyi seviyedeydi. Maçında ilk yarısında biraz korkmuş gibiydik sonra zaten Galatasaray bizi çok sert cezalandırdı. Ama genel olarak performansımızdan memnun olduğumuzu düşünüyorum. Skor 3-2 ve 4-3 olduğunda hepimizde en azından bir puan alma şansımızın gerçekten yüksek olduğu hissi vardı. Bu yüzden evimize puanla dönebileceğimizi düşündüğümüzde bu durum daha da sinir bozucu oluyor.''



"VİCTOR OSİMHEN, ÇOK İYİ VE BAŞA ÇIKILMASI ZOR BİR OYUNCU"



''Galatasaray'ın iyi oynadığını düşünüyorum. Özellikle hücumda çok kaliteli olduklarını zaten biliyorduk ve bu maçta bizi gerçekten cezalandıran şey de bu oldu. Skoru yakalamaya çalıştığımızda Galatasaraylı oyuncuların gerçekten strese girdiklerini ve işlerini zorlaştırdığımızı hissettim ama maalesef bu yeterli olmadı. Daha önce de söylediğim gibi Galatasaray'ın hücum gücü çok iyi durumda ve birçok oyuncuları en üst seviyede. Rakip takım olarak bir saniye bile rahatlayamıyorsunuz çünkü onlar bunu hemen değerlendirmeye çalışıyor. Victor Osimhen'in çok iyi ve başa çıkılması zor bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Savunmanın derinliğine doğru çok hızlı bir şekilde iniyor ve aynı zamanda top hakimiyeti çok güçlü bir performans sergiliyor. Bu yüzden onunla mücadele ederken etrafınızda size yardımcı olacak bir veya iki oyuncunun daha olmasını istersiniz, aksi takdirde sizin işinizi çok zorlaştırır.''



ISAK PETTERSSON: "STADYUM VE TARAFTAR ATMOSFERİ DENEYİMLEDİĞİM EN İYİ ATMOSFERDİ"



''Roma karşısında aldığımız galibiyetin ardından herkese karşı mücadele edebileceğimizi göstermiştik. Güçlü bir takımımız, iyi antrenörlerimiz ve kendimize büyük bir inancımız var. Galatasaray'ın karşımıza ne ile geleceğine hazırlıklıydık: Güçlü bir kadro, iyi bireysel oyuncular ve harika atmosfere sahip bir stadyum. Stadyum ve taraftar atmosferi şimdiye kadar deneyimlediğim en büyük atmosferdi. Daha önce Fransa Ligi'nde de oynamıştım ama bu atmosfer daha da iyiydi. İlham vericiydi ve bende daha iyisini yapma isteği uyandırdı. Ne kadar çok insan ve gürültü olursa oynamaktan o kadar keyif alıyorum. Bu durumu gerçekten çok seviyorum.''



"GALATASARAY'IN STRESE GİRDİĞİNİ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU"



''Takım olarak asla pes etmeyen bir yapımız var. Kendimize inanıyoruz ve maç bitene kadar mücadele etmeye devam ediyoruz. İkinci yarıda çok baskı yaptık ve çok güçlü bir şekilde geri döndük. Bu yüzden Galatasaray'ın strese girdiğini hissettiğim anlar oldu. Ne yazık ki 3-3'ü ya da 4-4'ü yakalayacak golleri elde edemedik. Bence Galatasaray'ın performansı ofansif olarak çok iyiydi çünkü defans bölgelerinde çok fazla şans yaratmayı başardık ve 3 gol attık. Galatasaraylı oyuncuların paniklediklerini düşünmüyorum ama ikinci yarıda takımlarında bir stres oluşmaya başladığını hissettim. Mücadelede beni en çok etkileyen isimler Mauro Icardi ve Victor Osimhen oldu ancak çok sayıda harika oyuncuya sahipler. Ben iyi kurtarışlar yaptım ve onlar da iyi goller attılar. Yine de sahada verdiğimiz mücadeleden keyif aldım.''



JOHAN LARSSON: "BÖYLE BİR DEPLASMAN MAÇINDA 3 GOL ATMAK…"



''Roma maçı elbette bizim için büyük bir galibiyetti. Özellikle savunmada harika bir iş çıkardık ve kontra ataklarımızla tehlikeler yarattık. Galatasaray karşısında ise savunmada iyi organize olup, yüksek pres yapma felsefesiyle sahaya çıktık. Ayrıca hücum bölgesinde topu kazandığımızda onları zorlayacak özelliklere sahip olduğumuzu biliyorduk ve bu düşünceyle oynadık. Genel olarak iyiydik ama ilk yarıda ufak hatalar yaptığımız için çok sert bir şekilde cezalandırıldık. İkinci yarıda iyi bir futbol sergiledik. Böyle bir deplasman maçında 3 gol atmak takımımız hakkında çok şey anlatıyor diyebilirim. 3. Ve 4. golü bulduğumuzda sanki bir şans daha yaratabilirsek her şey olabilirmiş gibi hissettim. Beraberliğe sadece 1 gol uzaklıktaydık ve onlara karşı biraz sorun yarattığımızı söyleyebilirim.''



"DRİES MERTENS, HÜCUMDA BİR DAHİ OLARAK GÖZE ÇARPIYORDU"



''Galatasaray, kesinlikle gürültülü bir stadyuma sahipti. Ayrıca maçta çok iyi bir atmosfer ve çok fazla ses vardı. Orada oynamak güzel bir deneyim oldu. Galatasaray, özellikle orta saha ve forvet hattı gerçekten iyi olan bir takım. Takımdaki birçok oyuncu yüksek kaliteye sahipti ama Dries Mertens, Galatasaray'ın hücumunda bir dahi olarak göze çarpıyordu.''



