Eleme gruplarında 8 karşılaşma oynandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde ara verilmeyen ikinci haftaya, 8 karşılaşmayla başlandı.



EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında, C, H ve J gruplarında maçlar yapıldı.



C Grubu'nda Ukrayna'yı Wembley Stadı'nda konuk eden İngiltere, 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan İngiltere, grupta liderlik koltuğuna oturdu.



İlk maçında İngiltere'ye kaybeden İtalya ise 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matteo Pessina'nın fileleri havalandırmasıyla Malta deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.



Portekiz, J Grubu'nda konuk olduğu Lüksemburg'u 9 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 15. dakikada Joao Felix, 18. dakikada Bernardo Silva, 77. dakikada Otavio ve 88. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.



Bu arada futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncu rekorunun yeni sahibi 38 yaşındaki Ronaldo, Lüksemburg karşısında çıktığı 11. karşılaşmada 11. golüne imza attı.



Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu



İngiltere-Ukrayna: 2-0



Malta-İtalya: 0-2



H Grubu



Kazakistan-Danimarka: 3-2



Slovenya-San Marino: 2-0



Kuzey İrlanda-Finlandiya: 0-1



J Grubu



Lihtenştayn-İzlanda: 0-7



Slovakya-Bosna Hersek: 2-0



Lüksemburg-Portekiz: 0-6





