El Shaarawy indirime gitmek istemiyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Romalı Stephen El Shaarawy'nin Roma'yla yaptığı görüşmelerde indirime yanaşmadığı belirtildi.



Corriere della Sera'nın haberinde Roma'yla sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan El Shaarawy'nin sözleşmesinde indirim yapmayı kabul etmediği belirtildi. Yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi.



Bu sezon üç kulvarda çıktığı 30 maçta 4 gol 2 asist üreten El Shaarawy, 2012'den beri formasını giydiği İtalya Milli Takımı'nda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.



Beşiktaş'ın El Shaarawy'yi Kış transfer döneminde kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği ancak çıkan pürüzler nedeniyle görüşmelerin yaza kaldığı belirtilmişti.





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