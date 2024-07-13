El Cezire: 'İsrail, Paris'ten atılmalı'

El Cezire köşe yazarı Tafi Mhaka, Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporculara Filistin'le dayanışma çağrısı yaptı.



26 Temmuz'da başlayacak oyunlarda insanlar için dayanışma duygusunun ön plana çıkması gerektiğini belirten Mhaka özetle şu çağrıda bulundu: "İsrail saldırganlığı yüzünden sakatlanan, yetim kalan, yerinden edilen ve travma geçiren milyonlarca Filistinli çocuğun oyunlardan belki haberi bile olmayacak. Su, yiyecek, barınak aramakla ve öldürülen sevdiklerinin, yıkılan evleriyle çalınan geleceklerinin yasını tutmakla o kadar meşgul olacaklar ki, Paris'te kimin en hızlı koştuğuna veya en yükseğe kimin atladığına dikkat etmeyecekler. Böylesine eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ortamında, Olimpiyat Oyunları'nın İsrail'in katılımıyla, sanki hiçbir şey olmamış gibi yapılması söz konusu olamaz. İsrail 76 yıldır temel olimpik değerlere uymuyor. Bu soykırım sürerken, İsrail'in Olimpiyatlar'a katılması büyük bir hata olur. Bu olimpiyat değerleriyle alay etmekle kalmaz, İsrail'i masum insanları öldürmeye devam etmesi için cesaretlendirir. İsrail insanlığa karşı suç işlemektedir. Küresel olarak kınanmalı ve dışlanmalıdır."





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