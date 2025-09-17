17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Eintracht Frankfurt, Galatasaray maçına hazır

Galatasaray'ı konuk edecek Eintracht Frankfurt, dev maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Can Uzun ve eski Galatasaraylı Batshuayi idmanda yer aldı; taktik prova basına kapalı yapıldı.

Eintracht Frankfurt, Galatasaray maçına hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, hazırlıklarını tamamladı.
 
Kırmızı-beyazlı takım, Frankfurt Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında çalıştı. Teknik direktör Dino Toppmöller yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
 
Isınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koşu çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular dar alanda şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.
 
İdmanda milli futbolcu Can Uzun ile eski Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi de yer aldı.
 
Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
