Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin
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10 Şubat 2024 23:33
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 12, Mason 15, Bleijenbergh 6, Pecarski 27, Ragıp Berke Atar 16, Sıbande, Berke Aygündüz 5, İsmail Karabilen 1

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russel 18, Cruz 19, Luther 4, Ege Arar 3, Anderson 6, Sinan Sağlam 3, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 12, Barış Çağan Özkan 3

1. periyot: 30-18

Devre: 45-29

3. periyot: 61-49

5 faulle çıkan: 35.01 Ragıp Berke Atar (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

 

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