Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altaş Denizlispor, Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı.



Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Manisa FK 1-0 kazandı.



Manisa FK'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Marvin Gakpa penaltıdan kaydetti.



Geçen hafta İstanbulspor'a 2-1 yenilerek 6 maçlık yenilmeme serisine son veren Manisa FK, bu galibiyetle birlikte puanını 25'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti.



Son maçında 3-0 geriden gelerek Royal Hastanesi Bandırmaspor'u deplasmanda 4-3 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza atan Altaş Denizlispor ise Manisa mağlubiyetinin ardından 19 puanla 18. sırada konumlandı.



Manisa FK gelecek hafta Gençlerbirliği'nin konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.



























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