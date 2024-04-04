Efeler Ligi'nde "finale" doğru

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi ikinci maçları 5 Nisan Cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Efeler Ligi'nde 'finale' doğru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2024 15:20
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi ikinci maçları 5 Nisan Cuma günü oynanacak.

Normal sezonun lideri Halkbank, serinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, Fenerbahçe Parolapara ise Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmalar sonunda 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Eşitlik durumunda üçüncü karşılaşmalar 8 Nisan Pazartesi günü lig yapılacak.

Play-off 1-4 serisinde ikinci maçların programı şöyle:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery