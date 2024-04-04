Efeler Ligi'nde 'finale' doğru

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi ikinci maçları 5 Nisan Cuma günü oynanacak.
Normal sezonun lideri Halkbank, serinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, Fenerbahçe Parolapara ise Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmalar sonunda 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Eşitlik durumunda üçüncü karşılaşmalar 8 Nisan Pazartesi günü lig yapılacak.
Play-off 1-4 serisinde ikinci maçların programı şöyle:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
Normal sezonun lideri Halkbank, serinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, Fenerbahçe Parolapara ise Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmalar sonunda 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Eşitlik durumunda üçüncü karşılaşmalar 8 Nisan Pazartesi günü lig yapılacak.
Play-off 1-4 serisinde ikinci maçların programı şöyle:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)
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