Efeler Ligi'nde final zamanı: Halkbank - Fenerbahçe

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek seride ilk maç, bugün başkent Ankara'da oynanacak.



Lig etabından lider çıkan ve play-off'larda Galatasaray HDI Sigorta'yı iki karşılaşmada da mağlup ederek finale yükselen Halkbank ile son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart'a üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara'nın karşı karşıya geleceği şampiyonluk serisi başlıyor.



Şampiyonluk için 3 galibiyetin yeteceği 5 maçlık seride ilk servis, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda saat 19.00'da atılacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Play-off final etabının maç programı şöyle:



11 Nisan Perşembe:



19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)



14 Nisan Pazar:



20.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel)



17 Nisan Çarşamba:



19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)



20 Nisan Cumartesi:



19.00 Fenerbahçe Parolapara-Halkbank (Burhan Felek Vestel) (Gerekirse)



23 Nisan Salı:



19.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)



- Üçüncülük maçları



Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık seride Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.



Ligde son 3 sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'yı karşı karşıya getirecek serideki ilk maç da Ankara'da 12 Nisan Cuma günü oynanacak.



Seride 2 galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.



Play-off 3-4'üncülük etabı maç programı şöyle:



12 Nisan Cuma:



14.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)



16 Nisan Salı:



18.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)



19 Nisan Cuma:



19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart) (Gerekirse)





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