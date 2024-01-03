Efeler 09'lu Uğur'a Süper Lig kancası

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi.



RESMİ TEKLİF



Uğur için Aydın temsilcisine resmi teklifin ulaştığı belirtildi.



ALANYA VE ANTALYA DA PEŞİNDE



Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımların da Uğur'la ilgilendiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Uğur bu sezon ilk yarıda 14 maçta forma giyerek 3 kez ağları sarsmıştı.





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