Efeler 09'lu Uğur'a Süper Lig kancası

Süper Lig'den Adana Demirspor'un, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya talip olduğu iddia edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Efeler 09'lu Uğur'a Süper Lig kancası
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03 Ocak 2024 13:46
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi.

RESMİ TEKLİF

Uğur için Aydın temsilcisine resmi teklifin ulaştığı belirtildi.

ALANYA VE ANTALYA DA PEŞİNDE

Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımların da Uğur'la ilgilendiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Uğur bu sezon ilk yarıda 14 maçta forma giyerek 3 kez ağları sarsmıştı.

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