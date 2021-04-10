Efe Tatlı: 'İlk maçımda G.Saray'a karşı oynamak sevindirici'

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Efe Tatlı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İlk maçına Galatasaray karşısında çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen Tatlı, "Duygularım tarif edilemez. İlk maçımda Galatasaray'a karşı oynadım. Kazanmak istedik ama berabere kaldık. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. 18 yaşında bu maça çıktım ve motivasyonum yüksekti. Başta heyecanlıydım ama sonra geçti." dedi.



