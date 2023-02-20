Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, NBA oyuncularını 'yük yönetimi' konusunda eleştirdi.



Son yıllarda birçok yıldızın, sağlıklarını korumak adına arka arkaya gecelerde oynanan maçlarda kenarda oturmayı giderek daha fazla tercih etmeye başlamaları, NBA çevreleri içinde oldukça tartışmalı bir konu haline gelmişti.



Edwards, bu uygulamaya katılmayan birkaç kişiden biri olarak bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Tüm bu adamların kenarda oturmaları ve dinlenmeleri falan, muhtemelen hoşuma gitmeyen tek şey. Oynayın işte. %80 sağlıklıysanız, oynamanız lazım. Kenarda oturup maç kaçırma olaylarını sevmiyorum. Bu seyircilerden bazıları belki yalnızca tek bir maça gelecek kadar para kazanabiliyorlar. Ve o maç da sizin oynamamayı tercih ettiğiniz maç olabilir."



Son zamanlarda 'yük yönetimi', yıldız oyuncular için dayanıklılığı uzatmak ve sakatlık riskini azaltmak söz konusu olduğunda daha büyük bir avantaj olarak görülmeye başlamış durumda.





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