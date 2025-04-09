Minnesota Timberwolves'un genç yıldızı Anthony Edwards, 2016 NBA Finalleri'nde Kyrie Irving'in Golden State Warriors'a karşı attığı şampiyonluğu getiren üçlüğü övgüyle andı.



O anı hatırlayan Edwards, kendi tarzında esprili ve iddialı bir yorum yaptı:



"Kyrie o şutu soktuğunda... Kaç oyuncu böyle bir şeyi hayal ediyor, biliyor musun? NBA Finalleri 7. maçında… Tek düşündüğüm bu. Kyrie inanılmaz sakindi. Eğer ben öyle bir şut sokmuş olsaydım, şortumu falan indirirdim."



Henüz 14 yaşındayken bu ikonik anı izleyen Edwards, şu anda ligin en iyi 10 oyuncusu arasında gösteriliyor. Timberwolves'u geçen sezon Batı Finalleri'ne taşıyan Edwards, playoff'larda 25.9 sayı, 5.7 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



Kyrie'nin 2016'daki performansı ise hâlâ unutulmuyor. Warriors'a karşı 3-1 geriden gelen Cavaliers, seriyi 7. maça taşıdıktan sonra Kyrie Irving'in bitime saniyeler kala attığı üçlükle şampiyonluğa uzanmıştı. Bu şut, NBA tarihindeki en kritik basketlerden biri olarak kabul ediliyor.



