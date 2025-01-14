Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, bir maç hakemine karşı müstehcen bir hareket yaptığı için NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



NBA muhabiri Chris Haynes, Edwards'ın bir hakeme karşı müstehcen bir hareket yaptığı için NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını bildirdi.



Olay, Timberwolves'un geçtiğimiz Cumartesi günü Memphis Grizzlies'e 127-125 yenildiği maç sırasında meydana gelmişti.



Edwards, 2024-25 sezonunun başlangıcında da benzer sorunlar nedeniyle para cezasına çarptırılmış; daha önce 15 Kasım'da Sacramento Kings'e karşı kazanılan maçta kalabalığa müstehcen bir hareket yaptığı için 35 bin dolar para cezası almıştı.



23 yaşındaki oyuncu, geçmişte bazı hakemler hakkındaki düşüncelerini dile getirmekten de çekinmemiş; 23 Aralık'ta "hakemleri kamuoyu önünde eleştirmek ve uygunsuz ve küfürlü dil kullanmak" suçundan 75 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



Edwards ayrıca bu sezon bazı maçlardan sonraki röportajlarında küfürlü dil kullandığı için 100 bin dolar ve 25 bin dolar olmak üzere ayrı ayrı para cezaları ödemişti.



