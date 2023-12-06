Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş olmasına rağmen, bunun "sayılmadığını" söyledi.



Şubat 2023'te Edwards, De'Aaron Fox'ın yanı sıra sakatlanan diğer yıldızlar Stephen Curry ve Zion Williamson'ın yerine kadroda kendine yedek All-Star olarak yer bulmuştu.



Edwards, Boardroom ile yaptığı bir röportajda, All-Star kadrosuna bu şekilde seçilme konusuna bakış açısını şöyle açıkladı:



"O All-Star maçı sayılmaz. Birileri sakatlanmıştı ve ben de yedek adam olarak girmiştim. Bence bu hiç iyi değil. İnsanların bana All-Star demeleri bile hoşuma gitmiyor. Çünkü aslında seçilmemiştim."



Yıldız oyuncu, 26,2 sayı, 5,9 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla "hakiki" bir All-Star statüsü için bu sezon güçlü bir iddia ortaya koyuyor.



Edwards'ın bu muhteşem performansı, Timberwolves'un Batı Konferansı'nda 15 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider durumda olmasını sağlamış durumda.





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