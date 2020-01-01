Edwards: "Dwyane Wade'den daha iyi olabilirim!"

Eski Georgia Bulldogs yıldızı Anthony Edwards, oyuncu karşılaştırması olarak eski Miami Heat süperstarı Dwyane Wade'i seçti ve kendisinden daha iyi olmayı hedeflediğini söyledi.



Edwards, analistler tarafından 2020 NBA Draftı'nda 1'inci sıradan seçileceği düşünülen biri konumunda.



Genç oyuncu, en iyi sırada seçilmenin kendisine övünme hakkı vereceğini ve seçime layık olduğunu kanıtlayacağını belirtti:



"Eğer 1'inci sırada seçilirsem, bu, bununla övünmeye hak kazanacağım anlamına geliyor, ama o noktada duramam. Kendimi kanıtlamam lazım. 1'inci sıradan seçilmiş olmam gerektiğini kanıtlamalıyım."



Tarzını NBA'in efsane şutör guardlarından Wade ile karşılaştıran Edwards, buna karşın en sevdiği oyuncu ve idolünün, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant olduğunu belirtti:



"İsmi Dwyane Wade. Televizyona baktığımda, onun gibi ya da daha iyisi olabileceğimi söyleyebiliyorum."



BİZZAT WADE'DEN DE DESTEK GELDİ!



Bu ifadeyi duyan Wade, Twitter'da haberi alıntılayarak "Daha da iyi olabilir. İşte Amerika, sizin bir numaranız" tweetini yollayarak, Draft adayına desteğini sundu.



