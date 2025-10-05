Edson Alvarez'den sakatlığı için açıklama!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımda maçın ardından Nelson Semedo karşılaşmayı değerlendirdi.
"SAKATLIĞIM 1 AY SÜRDÜ"
Sakatlığı ve karşılaşma hakkında konuşan Meksikalı yıldız, "Bir sakatlıktan çıktım, 1 ay sürdü. Planlanan şey, kademeli olarak performans ve fiziğimi yukarı çekmek. Zor maç olacağını biliyorduk. Yapmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var." dedi.
