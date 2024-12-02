Edoardo Bove'den iyi haber!

Fiorentina'nın Inter ile oynadığı maçta fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Edoardo Bove'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edoardo Bove'den iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 14:56
Fiorentina'nın 22 yaşındaki futbolcusu Edoardo Bove'den iyi haber geldi.

Inter ile oynanan maçta fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan genç futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Rove'nin bilincinin yerinde olduğu ve sorulara cevap verebildiği aktarıldı.

22 yaşındaki futbolcunun beyninde ve kalbinde herhangi kötü bir sonuca rastlanmadığı ifade edildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

İtalya Serie A'daki Fiorentina - Inter karşılaşması Bove'nin sahada fenalaşmasının ardından 17. dakikada tatil edilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery