Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. oldu

Büyükusta (GM) ünvanlı 16 yaşındaki Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. oldu
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07 Mart 2025 21:42
Büyükusta (GM) ünvanlı 16 yaşındaki Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde 5. sırayı aldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliğindeki turnuva sona erdi.

Ediz, geçen yıl challengers kategorisinde şampiyon olduğu ve GM normunu tamamladığı organizasyonda bu kez ustalar kategorisinde mücadele etti.

Ustalar kategorisindeki 10 isim arasında en düşük ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına sahip Ediz, 2715 ELO performansıyla oynayarak turnuvayı 5. sırada tamamladı.


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