Edin Visca: "Uğurcan olmasa geri dönemezdik!"

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Galatasaray'ı mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Edin Visca: 'Uğurcan olmasa geri dönemezdik!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 21:57
Trabzonspor adına ilk golünü Galatasaray deplasmanında atan ve takımına şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan kazandıran Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve golünü değerlendiren Boşnak yıldız, "Müthiş geri dönüş yaptık. İlk 45 dakikada çözemedik. Bİrkaç basit top kaybettik. 1-0 geri düştük. İkinci devre arasında bizimle konuştu. Kenarlardan 2'ye 1, 3'e 2 yapmamızı istedi. Zamanlamalar ve doğru pozisyonlar önemli. Uğurcan sezonun en iyi 2 kurtarışını yaptı ve maçı geri çevirdik. Çok mutluyum. Trabzonspor camiası, beni yıllardır istiyordu. Onlara bu golü armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HERKES BUGÜN SAVAŞTI, İNANDIK!"

"Her zaman takım için en fazlasını yapmak, yardım etmek istiyorum; gol, asist, defansa yardım etmek." diyerek sözlerini sürdüren Visca, "Çok önemli bir goldü. Herkes bugün çok savaştı. İnandık. Dün de, bugün de konuştuk. 3 puanı çok istedik. 1-0 geri düştük ama bu maçı çevirdik. Bizim gücümüzü, kalitemizi gösterdik." değerlendirmesini yaptı.

"HEDEFLERİMİZE KOŞACAĞIZ"

Edin Visca, "Trabzonspor beni ilk günden itibaren beni çok güzel karşıladı. Bu güzel ortama inanamadım. Şimdi sıra sahada iş yapmak demiştim. Uzun bir yolumuz var daha. 15 maç daha var. Önemli bir maç kazandık. Birkaç gün dinleneceğiz ve sonra hedefe odaklanacağız. Ciddi ve beraberce hedeflerimize koşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.