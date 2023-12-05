Edin Dzeko gol hasretini sonlandırdı

Fenerbahçeli Edin Dzeko, Sivasspor maçında 2 gol atarak gol hasretini sonlandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Edin Dzeko gol hasretini sonlandırdı
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05 Aralık 2023 00:15
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 3 maçlık aranın ardından Sivasspor maçında gol atmayı başardı.

Ligde son dönemde gol yollarında sessiz kalan 37 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

Dzeko, 68 ve 75. dakikalarda attığı gollerle 3 maç aranın ardından ağları havalandırdı.

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