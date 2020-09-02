Hosseini, Da Costa ve Guilherme gibi oyuncuları göndererek bütçede yer açmak isteyen Trabzonspor'a Edgar Ie için teklif geldi.



Bordomavililerin Yusuf Yazıcı transferine karşılık Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Ie, aynı sezon içerisinde Feyenord'a kiralanmıştı. Ancak oyuncuyu kampta görmek isteyen bordo-mavililer, Feyenord'un tekrar kiralama teklifini kabul etmemişti.



Hollanda ekibi yeni bir satın olma opsiyonu eklediği kiralama teklifini yapınca yönetim değerlendirme kararı aldı. Satın alma opsiyonunun istenilen rakamda olması durumunda Edgar'ı kiralık gönderme teklifinin kabul edileceği ve satın alma opsiyonu için beklenen rakamın 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.



