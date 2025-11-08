Ederson'dan Avrupa sahnesinde dev performans!

Fenrbahçe'nin file bekçisi Ederson, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında sergilediği performansla adeta alkış topladı.
Brezilyalı kaleci, Sarı-Lacivertliler'in 90 dakika boyunca ayakta kalmasında en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Ederson, maç boyunca tam 6 kurtarış yaptı; bunların 4'ü ceza sahası içinden geldi ve aralarında kritik reflekslerle önlediği mutlak goller vardı. Ayrıca 3 hava topu mücadelesini kazanan yıldız kaleci, hava hakimiyetinde de farkını ortaya koydu.
Sadece savunmada değil, oyun kurulumunda da fark yaratan Ederson, 38 uzun pasın 20'sinde isabet bularak Fenerbahçe'nin hücum geçişlerinde önemli bir rol üstlendi. Bu istatistik, onun sadece bir kaleci değil, aynı zamanda takımın pas trafiğine yön veren bir oyun kurucu olduğunu da gösterdi.
AVRUPA KUPALARINDA ULAŞTIĞI EN YÜKSEK KURTARIŞ SAYISI
Bu performansıyla Ederson, Ekim 2019'dan (6 kurtarış, Manchester City vs Atalanta) bu yana Avrupa kupalarında ulaştığı en yüksek kurtarış sayısına imza attı.
TAKIMIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Tecrübesi, refleksleri ve soğukkanlılığıyla kalede güven veren Brezilyalı, Avrupa sahnesinde takımının kaderini değiştiren isim oldu.
