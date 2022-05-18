Eczacıbaşı'nda, McKenzie Adams ile yollar ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li smaçör McKenzie Adams ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı'nda, McKenzie Adams ile yollar ayrıldı
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17 Mayıs 2022 20:26
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li smaçör McKenzie Adams ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalıştığımız sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü McKenzie'ye teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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