Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit​​​​​​​, deplasmanda Kuzeyboru'yu, 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu rahat geçti
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28 Ocak 2024 15:40
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu, 3-0 mağlup etti.
 Salon: Aksaray

Hakemler: Sadettin Deneri, Tolga Can Dinçer

Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Tuğba İvegin Şenoğlu, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık)

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Beyza Arıcı, Gray, Boskovic (Aybüke Tuna Özel, Yaprak Erkek, Elif Şahin)

Setler: 20-25, 26-28, 16-25

Süre: 80 dakika (25, 31, 24)

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