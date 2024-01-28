Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu, 3-0 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Sadettin Deneri, Tolga Can Dinçer
Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Tuğba İvegin Şenoğlu, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık)
Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Beyza Arıcı, Gray, Boskovic (Aybüke Tuna Özel, Yaprak Erkek, Elif Şahin)
Setler: 20-25, 26-28, 16-25
Süre: 80 dakika (25, 31, 24)
Salon: Aksaray
Hakemler: Sadettin Deneri, Tolga Can Dinçer
Kuzeyboru: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Tuğba İvegin Şenoğlu, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık)
Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Beyza Arıcı, Gray, Boskovic (Aybüke Tuna Özel, Yaprak Erkek, Elif Şahin)
Setler: 20-25, 26-28, 16-25
Süre: 80 dakika (25, 31, 24)