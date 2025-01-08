Eczacıbaşı Dynavit, Tent Obrenovac'a konuk olacak!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac'a konuk olacak.

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Eczacıbaşı Dynavit, Tent Obrenovac'a konuk olacak!
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08 Ocak 2025 12:28
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında perşembe günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile karşı karşıya gelecek.

Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanacak müsabaka (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı Wojciech Maroszek ve İtalyan Ilaria Vagni hakem ikilisi yönetecek.

Grupta oynadığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sırada bulunuyor.

Sırbistan ekibi ise grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

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