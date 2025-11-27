26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başladı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan temsilcisi OK Zeleznicar'ı 71 dakikada 3-0 mağlup ederek turnuvaya müthiş bir giriş yaptı.

calendar 27 Kasım 2025 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi.
 
Salon: Eczacıbaşı
 
Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Stefano Cesare (İtalya)
 
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir Nicoletti, Meliha Diken)
 
OK Zeleznicar: Racheva, Zivanovic, Kostadinovic, Sakradzija, Filipovic, Kitipova (Pakic, Korolija, Burka, Jonjev, Stanojevic)
 
Setler: 25-12, 25-16, 25-17
 
Süre: 71 Dakika (20, 25, 26)
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
