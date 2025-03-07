Orlando Magic, eski yıldızı Dwight Howard'ın 24 Mart'ta takımın Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edileceğini duyurdu.



Howard, aynı gün Magic'in Los Angeles Lakers ile oynayacağı karşılaşma öncesinde onurlandırılacak.



2004 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilen Howard, Orlando formasıyla 2007-2012 yılları arasında altı kez All-Star oldu. Beş sezon üst üste All-NBA birinci takımına seçilen yıldız oyuncu, 2010'da oy birliğiyle bu ödüle layık görüldü.



Savunma becerileriyle tanınan Howard, 2009-2011 yılları arasında üç kez üst üste Yılın Savunmacısı Ödülü'nü kazanan tek oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor. 2009 ve 2010 yıllarında ligin blok lideri oldu.



Howard önderliğindeki Magic, 2009'da NBA Finalleri'ne yükseldi ancak Los Angeles Lakers'a beş maçta mağlup oldu. 2012'de, kulüple yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Lakers'a takas edildi.



Howard, Magic tarihinin birçok istatistik kategorisinde lider konumda bulunuyor. Orlando'daki kariyerinde 11.435 sayı, 8.072 ribaund, 1.344 blok ve 22.471 dakika süreyle kulüp tarihinin zirvesinde yer alıyor.



Dennis Scott, 2023 yılında Magic Onur Listesi'ne giren son oyuncu olmuştu.



