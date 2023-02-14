Düşen cep telefonu sayesinde kurtuldu

Sokakta ısınmak için yaktıkları ateş başında kızı ve oğluna sarılarak acılarını hafifletmeye çalışan Balta, ailece kurtuldukları depremde bir tek babasının kaybettiğini belirtti. Balta, depreme oğlu, dokuz aylık hamile gelini, annesi ve babasıyla yakalandı.



Dört katlı bina büyük gürültüyle çökerken oğlu Ali ile dokuz aylık hamile olan gelini Ayşegül Balta kendi imkanlarıyla son anda evden çıkmayı başardı. Oturma odasında oturan Gülşen Balta ile annesi o kadar şanslı değildi.



Binanın çökmesiyle annesini yanına çekip kanepenin oluşturduğu yaşam boşluğuna sıkışıp kalan Balta, şans eseri eşinin evde unuttuğu cep telefonuyla hayatta kaldı. Güçlükle uzanıp telefonu alarak, kendisini arayanlara annesi ile hayatta olduklarını söyleyen Balta, hayatta olmasını Bursalı madencilere borçlu olduğunu dile getirdi.



23 saat sonunda ekiplerin, önce annesini, sonra önlerinde kendilerine siper olan kanepeyi keserek kendisini çıkardıklarını anlatan Gülşen Balta, "Bursalı madenciler çok uğraştılar beni kurtarmak için. Onlar olmasaydı ben oradan çıkamazdım" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ