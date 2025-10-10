10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Dursun Özbek'ten Okan Buruk için yeni sözleşme itirafı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili sorulan yeni sözleşme sorusuna cevap verdi.

calendar 10 Ekim 2025 12:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı Galatasaray Çağdaş Faktoring için düzenlenen sponsorluk imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Okan Buruk ile ilgili çıkan yeni sözleşme iddialarına son noktayı koydu.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK"

İmza töreni sonrası Ekol Sports'a konuşan başkan Özbek, Okan Buruk ile yeni sözleşme hakkında sorulan soruya cevap olarak, "Okan Buruk'un sözleşmesini uzattık, yeni bir sözleşme yaptık hocayla beraber." sözlerini sarf etti.

İDDİA NEYDİ; İŞTE O HABER

Sözcü'de yer alan haberde Galatasaray, 110 milyon TL alan Okan Buruk ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ve deneyimli teknik adamın ücretinin 4 milyon Euro'ya (Yaklaşık 195 milyon TL) çıkarılacağı kaydedilmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
