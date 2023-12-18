Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı.
Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.
Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.
Galatasaray resmi sitesinden Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme mesajı yayınladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Sn. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."
Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak.
Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.
Galatasaray resmi sitesinden Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme mesajı yayınladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü Medicana Ataşehir Hastanesi'ne karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Sn. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."
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