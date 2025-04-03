Dursun Özbek, derbi primini Kemerburgaz'da açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcularını derbi sonrası Kemerburgaz'da karşıladı ve özel primini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek, derbi primini Kemerburgaz'da açıkladı
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03 Nisan 2025 16:19
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Kemerburgaz'da futbolcularıyla buluştu.

Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da bekledi. Futbolcuları tesiste karşılayan Galatasaray'ın başkanı hepsini tek tek tebrik etti.

Derbiden önce futbolcularına özel prim sözü veren Dursun Özbek, galibiyet sonrası bu primin 50 milyon TL (1.2 milyon euro) olduğunu belirtti.

Galatasaraylı futbolcular, primi alkışlarla karşıladı ve Dursun Özbek'e teşekkür etti.

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