Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, ABD Milli takımı oyuncularının Paris Olimpiyatları'nda Sırbistan'a karşı aldığı zaferi "hayatının sonuna dek" unutamayacağını söyledi.



ABD Takımı, modern çağın en büyük uluslararası maçlarından birini kazanarak, Olimpiyatların yarı finalinde Sırbistan'ı 95-91 mağlup etti ve Altın madalya maçına yükselmeyi başardı.



Bu galibiyetin anlamı ile alakalı olarak Durant, düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Hadi ama, böyle bir zafer kutlanmamalıymış gibi davranmasınlar. Tüm mesele aslında şu anda yaşadığımız hislerden ibaret. Dünyanın öbür tarafında bu şekilde bir araya gelmişiz. Özel bir geceydi ve bunu kutlamamız şart. Altın madalya galibiyeti değildi fakat böyle anların da kıymetini bilmek gerek.



Buradakilerin bu geceyi asla unutmayacağına eminim. Hepimiz hayatımızın sonuna dek hatırlayacağız. Bu maçın bu kadar özel olmasının sebebi, son çeyrekte halen pes etmediğimizi göstererek galibiyete ulaşmamız. İnanılmaz bir maçtı.



Olimpiyatlara geldiğinizde, ülkenizi temsil etmenin verdiği gururun nasıl bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Sırbistan'ın ülkesiyle nasıl gurur duyduğunu görüyorsunuz, maç sırasında taraftarları milli marşlarını söylerken izliyorsunuz. Özellikle ülkemizde yaşanan birçok saçmalığı düşündüğümüzde, bizler ABD formasını gururla taşıyoruz."



ABD Takımı, 36 sayı atan ve Carmelo Anthony'nin Olimpiyatlarda ABD Takımı için 37 sayılık tarihi rekorunu egale etmekten bir sayı eksik kalan Stephen Curry'nin muhteşem performansıyla öne çıktı. LeBron James ise, 16 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle Olimpiyatlarda birden fazla triple-double yapan ilk oyuncu olarak katkıda bulundu.



Durant yalnızca dokuz sayı bulmuş olsa da, Joel Embiid 19 sayıyla bugüne kadarki en iyi FIBA performansını sergileyerek, son bölümde önemli bir katkı sağladı.



Turnuvada 13,6 sayı ortalamasıyla oynayan Suns yıldızı, baldır sakatlığı nedeniyle antrenman kampının çoğunu ve hazırlık maçların kaçırdıktan sonra, ekipte altıncı adam rolünde görev alıyor.





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