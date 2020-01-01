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Durant: "LeBron en iyisiydi, kendimi hep onunla ölçtüm"

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisini nasıl daha iyi bir oyuncu haline getirdiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisini nasıl daha iyi bir oyuncu haline getirdiğini anlattı.

James'ten dört yaş küçük olan Durant, okulda basketbol oynamaya başladığından beri, James'in kendisinin "ölçüm çubuğu" olduğunu söyledi.

Durant, 'Barstool Big Cat and Alex Rodriguez on The Corp podcast'te şunları söyledi:

"Dokuzuncu sınıftan beri böyleydi ve o dönemde ESPN'i açtığım bir gün, insanlar LeBron James'in bir sonraki Michael Jordan olduğunu söylüyorlardı. Ben üniversite takımındayken 1.88 boyundaydım. Dokuzuncu sınıfa kadar üniversitede oynamamıştım. Aklımdan geçen, bu adamın en iyi oyuncu olarak gözüktüğüydü, yani, bu adam kadar iyi olmalı ve kariyerimin bir noktasında onunla karşı karşıya gelmeliydim. Maçlarda oynarken veya çalışırken, bu her zaman aklımın bir köşesindeydi. Çünkü bana söylenen buydu, yeni adam oydu, o bir sonraki Jordan'dı."

Durant ve James'in saha dışında çok iyi arkadaş oldukları biliniyor.


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