Durant, kritik şutu kaçırması hakkında: "Girecek sanmıştım.."

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant dün gece Charlotte Hornets karşısında alınan 104-106'lık mağlubiyette, skoru eşitleme fırsatını kaçırması hakkında konuştu.



Durant, Hornets karşısında 36 dakikada 29 sayı, dört asist ve üç ribauntla oynamıştı. Dördüncü çeyrekte 16 sayı gerideyken, KD ve Kyrie Irving farkı iki sayıya indirdikleri bir seri yakalamışlardı.



KD, skoru eşitleme fırsatı bulmuş, ancak 7.4 saniye kala denediği şutta isabet bulamamıştı:



"Gireceğini düşünmüştüm. Elimden çıktığında girecek gibi gözüküyordu. Eminim bu durumla sezon boyunca tekrardan karşılaşabiliriz ve bundan tekrar faydalanabilirim. Dördüncü çeyrekte oyunun kritik olduğu ve geriden gelerek savaşmak zorunda olduğumuz bir maçta tekrar oynamak güzeldi..."



ARKA ARKAYA GECELERDE OYNAMAK İSTİYOR!



KD ayrıca bu geceki maç için oynama durumunun da henüz belirlenmediğini söyledi. Aşil sakatlığından dönmüş olan Durant, iki gece üst üste oynamak için uygun durumda olmak istediğini belirtti:



"Kesinlikle arka arkaya gecelerde oynayabilmeyi istiyorum. Sağlıklı bir şekilde bu maçları atlatmayı ve normal dakikalarımı oynamak istiyorum, yani bakacağız. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz ve bunun hakkında konuşacağız."



