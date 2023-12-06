Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, bu yıl Sezon İçi Turnuvası'nı kazanacak takımı Los Angeles Lakers olarak tahmin etti.



Suns, Lakers'a karşı bu sabaha karşı aldığı 103-106'lık mağlubiyetle NBA'in Sezon İçi Turnuvası'na veda etmişti.



Durant, 31 sayılık muhteşem performansına rağmen son saniyede denediği üçlük atışında isabet bulamamış ve Suns ekibi, bunun yanı sıra Lakers'ın dördüncü çeyrekteki performansına karşı yetersiz kalmıştı.



Turnuvanın galibini tahmin etmesi istendiğinde, Lakers'ın güçlü yönlerini kabul eden Durant, LA ekibini muhtemel galip olarak gördüğünü söyledi:



"Bizi yendikleri için Lakers diyeceğim. Herkesle rekabet edebilecek fizikli bir takım. Herkes arasında en kısa seyahat süresi de onlarda. Bunun dışında en çok taraftarı olan takım da onlar. Kazanmaları için her şey uygun."



Lakers turnuvanın yarı finalinde New Orleans Pelicans'la karşı karşıya gelirken, Milwaukee Bucks ise diğer yarı finalde Indiana Pacers'la karşılaşacak.





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