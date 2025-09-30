Houston Rockets'ın süperstarı Kevin Durant, takımın medya gününde özellikle Alperen Şengün'den duyduğu heyecanı dile getirdi.
İki kez şampiyonluk yaşamış ve eski MVP Durant, 23 yaşındaki milli pivot hakkında övgü dolu sözler söyledi. Durant, "Kariyerim boyunca bazı uzun oyuncularla oynadım. Onlar da işlerinde iyiydi: savunmada etkili, perdeleme yapan, pota altında bitiren veya blok tehditleri… Ama bence Alpi bunların hepsini biraz yapabiliyor ve fazlasını da yapabiliyor. Ayrıca topu perimetrede bir guard gibi yönlendirme yeteneğine sahip" dedi.
Durant, Şengün'ün 2025 EuroBasket performansını yakından takip ettiğini ve milli takımla yaşadığı deneyimlerin onu daha da geliştirdiğini belirtti. "Orada oynamak her zaman faydalıdır. Daha yavaş tempolu, yarı sahaya dayalı ve zorlu bir basketbol tarzı var. Bu seni daha iyi bir oyuncu yapar. Beşinci yılına girerken ve playoff tecrübesi edinmişken bu deneyimler onu daha güvenli kılıyor" diye konuştu.
Şengün de Durant ile aynı sahayı paylaşacak olmaktan duyduğu heyecanı gizlemedi: "Onunla oynamak için çok heyecanlıyım. Ondan öğreneceklerim var ve birlikte maç kazanmaya sabırsızlanıyorum" dedi.
EuroBasket 2025'te 21,6 sayı, 10,1 ribaund ve 6,6 asist ortalamalarıyla Türkiye'yi finale taşıyan ve turnuvanın En İyi Beşi'ne seçilen Şengün, yaz döneminde değerini daha da yükseltti. Ancak finalde Almanya'ya kaybederek gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldılar.
Alperen, "Ülkemi temsil ederken büyük özgürlük hissettim. Antrenör bana bu özgürlüğü verdi, takım arkadaşlarım da destek oldu. Milli takımda iş her zaman farklıdır. EuroBasket, benim için hem sınırlarımı denemek hem de sezon için prova oldu. Keşke şampiyon olsaydık ama her şey aynı anda gelmez. Sabırlı olmalıyız. İki yıl sonra Dünya Kupası var ve orada ülkemizi gururlandırmak için daha da iyi iş çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
