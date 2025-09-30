Houston Rockets'ın süperstarı Kevin Durant, takımın medya gününde özellikle Alperen Şengün'den duyduğu heyecanı dile getirdi.İki kez şampiyonluk yaşamış ve eski MVP Durant, 23 yaşındaki milli pivot hakkında övgü dolu sözler söyledi. Durant,dedi.Durant, Şengün'ün 2025 EuroBasket performansını yakından takip ettiğini ve milli takımla yaşadığı deneyimlerin onu daha da geliştirdiğini belirtti.diye konuştu.Şengün de Durant ile aynı sahayı paylaşacak olmaktan duyduğu heyecanı gizlemedi:dedi.EuroBasket 2025'te 21,6 sayı, 10,1 ribaund ve 6,6 asist ortalamalarıyla Türkiye'yi finale taşıyan ve turnuvanın En İyi Beşi'ne seçilen Şengün, yaz döneminde değerini daha da yükseltti. Ancak finalde Almanya'ya kaybederek gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldılar.Alperen,ifadelerini kullandı.