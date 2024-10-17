Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'ya geliyor

Dünyanın en güçlü sporcularının yarışacağı MLO Strongman Şampiyonlar Ligi 2024 finalleri, 8-9 Kasım'da Alanya'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'ya geliyor
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17 Ekim 2024 23:50
Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Şampiyonlar Ligi"nin 2024 yılı finalleri, Alanya'da düzenlenecek.

Organizasyon Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla 8-9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

13 ülkeden toplam 15 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği organizasyonda şampiyon Alanya'da belli olacak. Finaller, Kleopatra Plajı ve İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Strongman Şampiyonlar Ligi Dünya Finalleri Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, yaptığı yazılı açıklamada, organizasyonun Alanya'nın tanıtımı açısından çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Yıllardır milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonun şehrin zenginliklerini dünyaya gösterme imkanı sunduğunu kaydeden Cimrin, "Bu yarışma, sadece güçlü sporcuların mücadelesi değil, aynı zamanda Alanya'nın spor ve turizmde uluslararası alanda ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu gösteren bir platform olacak. Tüm yarışseverleri bu spor dolu günleri bizlerle Alanya'da paylaşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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