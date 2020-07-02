Dünyanın 7. harikası Lionel Messi!

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Lionel Messi, kariyerinde bir büyük başarı daha elde etti. Barcelona formasıyla önceki gün La Liga'da Atletico Madrid karşısına çıkan Arjantinli futbolcu, penaltıdan attığı golle 700. golüne ulaştı. 33 yaşındaki oyuncu kulüp ve milli takım kariyerinde tam '7' kez dalya deme gururunu yaşadı. Tüm kulüp kariyerini Barcelona ve Arjantin Milli Takımı ile geçiren Messi, 2005-2020 arası 15 yıllık sürede 700 gole ulaştı.İspanya basını, Messi'nin gollerini ayrıntılarıyla verdi. Sağ ayakla 582, sol ayakla 92, kafayla 24, göğüsle 1 ve elle 1 kez fileleri sarsan dünyaca ünlü yıldız, tarihe geçmeyi başardı.Messi ayrıca 700 gol sayısını 862 maçta yakaladı. Tecrübeli oyuncunun ayrıca 320 de asisti bulunuyor. Barcelona'da 630 gol bulan Messi, Arjantin formasıyla da 70 gole imzasını koydu.Daha önce Cristiano Ronaldo 700 gol sınırına ulaşan ilk futbolcu olmuştu. Messi'nin adeta ezeli rakibi olarak görülen Portekizli yıldız 7. dalyasını ancak 964 maçta yakalamıştı.Messi çok daha az maç sayısıyla bu gururu gördü. Ancak Ronaldo'nun şu anda 729 golü bulunuyor. Böylece iki ezeli rakip Messi-Ronaldo, profesyonel kariyerlerinde resmi maçlarda 700 golü aşan ilk futbolcular oldu.Barcelona'nın resmi internet sitesinde Lionel Messi ile ilgili özel bir çalışma yapıldı. Messi'nin resmi maçlarda 700 gole ulaştığı ancak hazırlık maçları hesaplamalara katıldığında 735 gol olduğu aktarıldı.Messi'nin ilk golünü 1 Mayıs 2005'te Camp Nou'da Albacete'ye attığı bilgisi de anımsatıldı.Arjantinli futbolcu Messi, futbol yaşantısında 7 kez dalya dedi. 33 yaşındaki yıldız, kariyerindeki 100. golü 29 Eylül 2009'da Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e attı. 200. gol 17 Ağustos 2011'de Real Madrid'e karşı İspanya Süper Kupası'nda geldi.300. golüne 27 Eylül 2012'de Rayo Vallencano'ya La Liga'da ulaştı. 400. golüne 27 Eylül 2014'te La Liga'da Granada karşısında ulaşan Messi, 500. golü 17 Nisan 2016'da Valencia'ya karşı La Liga'da, 600. golü 4 Mart 2018'de Atletico Madrid'e karşı La Liga'da ve son olarak 700. golünü yine Atletico Madrid'e karşı 30 Haziran 2020'de La Liga'da buldu.Lionel Messi'nin 700 gole ulaşırken elde ettiği başarılar ve aşamalar tek tek göze çarpıyor. Fransız L'Equipe Gazetesi, tam sayfa olarak Messi'nin başarısına yer verdi.- Messi en çok golü Sevilla'ya attı. (37 gol)- Yıldız oyuncu 2011-12 sezonunda 82 gol attı.- Arjantinli yıldız sadece 2012 yılı hesaba alındığında 91 gole ulaşarak rekor kırdı.- Messi ezeli rakip R.Madrid'e 26 gol kaydetti.- 33 yaşındaki oyuncu La Liga'da 441 gol buldu.- Şampiyonlar Ligi'nde 114 golü yakaladı.- Dünya Kupası'nda 6 gol kaydetti.- Messi maçların ilk yarısında 309, ikinci yarılarında 391 gol attı.- Messi, 580 golü ceza sahası içinden atarken, 120 golü ceza sahası dışından buldu.