Dünyaca ünlü hakemden Jose Mourinho itirafı!

Premier League hakemi Anthony Taylor, 2023 UEFA Avrupa Ligi finali sonrası yaşadığı travmatik olayları ilk kez BBC Sport'a anlattı. İngiliz hakem, ailesine yönelik tehditler ve hakemlere yüklenen "mükemmellik beklentisi" nedeniyle futbolun geldiği noktayı eleştirdi.



"MOURINHO'NUN TAVIRLARI TARAFTARLARI ETKİLEDİ"



Roma'nın Sevilla'ya kaybettiği finalin ardından Jose Mourinho'nun tepkileri ve Roma taraftarlarının saldırgan davranışları Taylor'ın hayatındaki en zor anlardan biri oldu. Budapeşte Havalimanı'nda hakarete uğrayan tecrübeli hakem, "Bu, kariyerimde yaşadığım en kötü tacizdi. Yanımda ailem vardı ve onların da bu durumdan etkilenmesi beni çok sarstı" dedi. Taylor, Mourinho'nun tavırlarının taraftarları etkilediğini de kabul etti.

Taylor, modern futbolun hakemlere yönelik "yanılsamalı beklentiler" oluşturduğunu vurguladı:İngiliz hakem, bu baskılar nedeniyle artık ailesinin maçlarına gelmediğini ve futbolun hakemler üzerindeki yükünün giderek ağırlaştığını ifade etti.Taylor, son olarak Roma'ya da ince bir göndermede bulundu:

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltı atışlarını 4-1 kazanan Sevilla, kupayı müzesine götürdü.



