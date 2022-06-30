Dünya şampiyonu olan liselilerden 'şampiyonluk' imzası

Voleybol Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Erkek Takımı oyuncuları, sınıflarındaki yazı tahtasına "şampiyon" imzası attı.



Brezilya'da düzenlenen organizasyonda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak namağlup dünya şampiyonluğuna ulaşan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncuları, antrenörü ve okul müdürü, duygu ve düşüncelerini Anadolu Ajansı muhabiri ile paylaştı.



Genç voleybolcular, yaptıkları açıklamalarda önce inandıklarını sonra çok çalıştıklarını, hayal ettiklerini ve başardıklarını, Türkiye'yi başarıyla temsil emenin gurunu yaşadıklarını söyledi. Oyuncular ayrıca kendilerinden sonra takıma gireceklere güzel örnek oldukları için de çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Binbir emekle kazandıkları madalya ve kupayı sınıflarına getiren genç voleybolcular, yazı tahtasına şampiyonluk imzalarını da attı.



Okul koridorunda gururla kaldırıp "şampiyon" tezahüratı yaptıkları kupayı müzelerine koyan liseli gençler, kendilerinden sonra takıma girecek arkadaşlarına güzel örnek olmanın ve okudukları lisenin tarihine geçmenin gururunu yaşıyor.



Çok mutlu olduklarını ifade eden gençlerden takım kaptanı Yiğit Savaş, "Küçük bir çocuğun hayaliydi. Gerçek oldu." dedi.



Selman Ateş ise "Hayal ettik. Gerçekleştirmek için de cesaret ettik. Başardık." ifadelerini kullandı.



Ali Eren Öztürk de "Asker gibi çalıştık. Brezilya'da gerçek bir savaş verdik. Savaşı kazandığımız için çok gururluyuz." diye konuştu.



Metin Teközgen ise "Onurluyuz ve gururluyuz." sözleriyle duygularını dile getirdi.



Fedakarlık başarıyı getirdi



TVF Spor Lisesi Voleybol Takımı Antrenörü Ahmet Solmaz, çok fedakarlık yaparak çalıştıklarını belirterek, çocukların kendilerini "voleybolun askerleri" olarak gördüklerini ifade etti.



Duygularının çok üst düzeyde olduğunu dile getiren Solmaz, dünya şampiyonluğunu hak ettiklerini vurguladı.



TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna, projeye 4 yıl önce başlandığı bilgisini verdi.



Okulun "voleybola nitelikli sporcu yetiştirmeyi" amaçladığını anlatan Tuna, şunları kaydetti:



"Bu hedefler doğrultusunda projeye başlandı. Bu çocuklar Anadolu'nun 4 bir yanından seçildi. Çok ciddi bir çalışma yürüttük. Hedefimiz hep dünya şampiyonluğuydu. Bunu kazanmak için çok büyük fedakarlık yaptılar. Başarı elde etmek istiyorsanız fedakarlık yapmanız gerekiyor. Çocuklarımız arkadaşları gezerken çalıştı. Yenilgisiz şampiyon oldular. Bunun sürdürülebilir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu başarıların arkası gelecek."









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