01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
20:00
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
17:00
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
20:00
01 Kasım
Udinese-Atalanta
17:00
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
20:30
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
18:15
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
0-09'
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
20:30
01 Kasım
N. Forest-M. United
18:00
01 Kasım
Fulham-Wolves
18:00
01 Kasım
C.Palace-Brentford
18:00
01 Kasım
Burnley-Arsenal
18:00
01 Kasım
Brighton-Leeds United
18:00
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
20:30
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
17:30
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
17:30
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
17:30
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
17:30
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
17:30
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
19:00
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-08'
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
18:30

Dünya şampiyonu milli wushucu, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözünü çevirdi

Dünya şampiyonu milli wushucu Furkan Osman Sayıner, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözünü çevirdi.

calendar 01 Kasım 2025 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya şampiyonu milli wushucu, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na gözünü çevirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çin'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş madalya kazanan milli wushucu Furkan Osman Sayıner, 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Küçükken çok hareketli olduğu için 5 yaşında spora yönlendirilen Furkan Osman Sayıner, wushuyla ilgilenmeye başladı.

Üç yıl sonra kentte düzenlenen organizasyona katılan Furkan Osman, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.


Bu başarısının ardından bir yıl sonra Türkiye ikincisi olan Furkan Osman, bir yıl sonra da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Wushuda dikkati çeken başarılara imza atmaya devam eden Furkan Osman, 2019'da düzenlenen Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda nandao kategorisinde yine altın madalya alarak başarılarına bir yenisini ekleyen Furkan Osman, Dakar'da gerçekleştirilecek 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda da madalya istiyor.

- Ailesi en büyük destekçisi

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Furkan Osman Sayıner, AA muhabirine, milli formayı terlettiği her şampiyonada elde ettiği başarıların kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

Çin'de 14-20 Ekim'de düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda nanquan kategorisinde altın, nandao ve dulian kategorisinde ise gümüş madalya aldığını anımsatan Furkan Osman, "Bu şampiyonadan sonra gözyaşlarımı tutamadım. İnşallah Dakar'daki turnuvaya katılırsam orada da iyi bir derece elde etmeyi, mümkünse şampiyon olabilmeyi istiyorum." diye konuştu.

Başarılarını artırarak akla gelen bir sporcu olmayı istediğini anlatan Furkan Osman, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları hedeflediğini dile getirdi.

Furkan Osman Sayıner, wushuya ailesi sayesinde başladığını belirterek, "Küçüklüğümden beri annem, babam hatta ablam yanımda. Beni 5 yaşında salona getirip götüren ailem, hala benimle beraber salona gelmeye devam ediyor. Desteklerini her zaman devam ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübünün wushu başantrenörü Mehmet Bayraktar ise 11 yıldır birlikte çalıştıkları Furkan Osman'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve kendisine verilen desteği boşa çıkarmadığını kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.