Dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyündeki okulda 2017 yılında antrenörü Tayfun Öztürk sayesinde wushu ile tanışan Rabia, 2019 yılında düzenlenen bir turnuvada ilk madalyasını aldı.



Wushuyu çok seven 17 yaşındaki Rabia, kariyerine Avrupa, Balkan ve 3 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.



Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Rabia, ilk kez katılacağı organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.



Rabia Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında Melikli köyündeki okulda eğitim gördüğü sırada antrenörü Tayfun Öztürk ile tanıştığını anlattı.



Okulda iki küçük salonun olduğunu anlatan Rabia, "300 nüfuslu bir köyde ikamet ediyordum. Okulumuzdaki iki salonu birleştirerek küçük bir salon yapıp orada başladım. 2019'da katıldığım ilk şampiyonada üçüncü oldum. 2022-2023-2024 yıllarında Türkiye şampiyonu oldum. 2023 yılında Avrupa ve Balkan şampiyonu oldum." dedi.



Dünya Şampiyonası öncesi Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde girdikleri kampın verimli geçtiğini anlatan milli sporcu, şampiyonada başarılı olabilmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacağını anlatan Rabia, "İnşallah dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Tarih yazmayı düşünüyorum." diye konuştu.



Kamp ortamlarından övgüyle bahseden Rabia, kendilerine her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.



Köyünde ve çevresindeki birçok kişiye örnek olduğunu anlatan Rabia, herkesin kendisini tebrik ettiğini anlatarak, çocukların ve gençlerin wushuya başlamasını önerdi.





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