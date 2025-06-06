06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
0-7
06 Haziran
Estonya-İsrail
1-3
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
2-0
06 Haziran
Galler-Linheştayn
3-0
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
1-1
06 Haziran
Norveç-İtalya
3-0
06 Haziran
Kolombiya-Peru
0-024'
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gecenin sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü haftanın ilk maçları tamamlandı.

calendar 06 Haziran 2025 23:53
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gecenin sonuçları
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü hafta maçları başladı.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı.

Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.


Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan ise deplasmanda Cebelitarık'ı Mario Pasalic, Ante Budimir, Franjo Ivanovic (2), Andrej Kramaric (2) ve Ivan Perisic'in kaydettiği gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu

Estonya-İsrail: 1-3

Norveç-İtalya: 3-0

J Grubu

Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1

Galler-Lihtenştayn: 3-0

L Grubu

Çekya-Karadağ: 2-0

Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7


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