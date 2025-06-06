2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü hafta maçları başladı.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı.
Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.
Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan ise deplasmanda Cebelitarık'ı Mario Pasalic, Ante Budimir, Franjo Ivanovic (2), Andrej Kramaric (2) ve Ivan Perisic'in kaydettiği gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu
Estonya-İsrail: 1-3
Norveç-İtalya: 3-0
J Grubu
Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1
Galler-Lihtenştayn: 3-0
L Grubu
Çekya-Karadağ: 2-0
Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı.
Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.
Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan ise deplasmanda Cebelitarık'ı Mario Pasalic, Ante Budimir, Franjo Ivanovic (2), Andrej Kramaric (2) ve Ivan Perisic'in kaydettiği gollerle 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu
Estonya-İsrail: 1-3
Norveç-İtalya: 3-0
J Grubu
Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1
Galler-Lihtenştayn: 3-0
L Grubu
Çekya-Karadağ: 2-0
Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7
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